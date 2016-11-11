У Москві прощаються з представником українського омбудсмена в РФ Шрейдлером (фото)
У Культурному центрі України в Москві прощаються з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в РФ Володимиром Шрейдлером.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, попрощатися з Шрейдлером прийшли кілька десятків москвичів, які підтримують Україну, та представники української діаспори Москви.
Труну з тілом покійного встановлено в головному Шевченківському залі Культурного центру біля стели Тараса Шевченка і прапора України.
Присутні принесли квіти, в тому числі букети кольорів державного прапора України.
Як зазначив активіст Андрій Королевський, Шрейдлер не лише особисто брав участь у проукраїнських акціях у Москві, а й допомагав громадянам РФ переїхати до України, коли їх починали переслідувати російські правоохоронні органи.
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"Особливо важливою була його роль у звільненні активістів після затримання під час вуличних акцій", - сказав Королевський.
Учасники акції зазначали, що Шрейдлер був завжди в хорошому настрої, жартував незважаючи ні на що. "Однією посмішкою стало менше", - сказав Олексій Домников.
Домников підкреслив, що Шрейдлер послідовно захищав Україну і не підлаштовувався під російську навколополітичну кон'юнктуру, «хоча це стає дедалі небезпечніше в Росії».
Учасники церемонії прощання завершували свої виступи словами: «Слава Україні!» та «Героям слава!».
Шрейдлера поховають сьогодні на Булатніковському кладовищі.
Як повідомляв УНІАН, Шрейдлер помер у Москві на 49-му році життя. Він займав активну антивоєнну позицію і брав участь у більшості вуличних акцій на підтримку українських політв'язнів та проти російського вторгнення в Україну.