У Москві прощаються з представником українського омбудсмена в РФ Шрейдлером (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, попрощатися з Шрейдлером прийшли кілька десятків москвичів, які підтримують Україну, та представники української діаспори Москви.

Труну з тілом покійного встановлено в головному Шевченківському залі Культурного центру біля стели Тараса Шевченка і прапора України.

Присутні принесли квіти, в тому числі букети кольорів державного прапора України.

Як зазначив активіст Андрій Королевський, Шрейдлер не лише особисто брав участь у проукраїнських акціях у Москві, а й допомагав громадянам РФ переїхати до України, коли їх починали переслідувати російські правоохоронні органи.

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"Особливо важливою була його роль у звільненні активістів після затримання під час вуличних акцій", - сказав Королевський.

Учасники акції зазначали, що Шрейдлер був завжди в хорошому настрої, жартував незважаючи ні на що. "Однією посмішкою стало менше", - сказав Олексій Домников.

Домников підкреслив, що Шрейдлер послідовно захищав Україну і не підлаштовувався під російську навколополітичну кон'юнктуру, «хоча це стає дедалі небезпечніше в Росії».

Учасники церемонії прощання завершували свої виступи словами: «Слава Україні!» та «Героям слава!».

Шрейдлера поховають сьогодні на Булатніковському кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, Шрейдлер помер у Москві на 49-му році життя. Він займав активну антивоєнну позицію і брав участь у більшості вуличних акцій на підтримку українських політв'язнів та проти російського вторгнення в Україну.