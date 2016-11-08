У Москві помер друг України, представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у РФ

Про це УНІАН повідомили у Посольстві України у РФ з посиланням на родичів Шрейдлера.

Шрейдлер займав активну антивоєнну позицію і брав участь у більшості вуличних акцій на підтримку українських політв'язнів і проти російського вторгнення в Україну.

Шрейдлер 4 листопада брав участь у антикремлівському «Російському марші» в Любліно.

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У своєму останньому пості у Facebook Шрейдлер повідомив, що йому пишуть різні провокатори у зв'язку з участю в цьому заході. «Ніхто так і не сказав, що я корисливий і щось роблю за гроші! Прокиньтеся, все просто, та у мене більш ніж у кого багато знайомих в різних колах. Україна розділила, і я тепер не спілкуюся з багатьма, але це не означає, що ці багато змінили ставлення до мене або я до них! Хіба я приховував, що я єврей? Хіба я приховував хороші відносини з російськими і не лише російськими націоналістами?», - написав він.

При цьому Шрейдлер наголосив, що не звертає уваги на те, що про нього пишуть у спробі скомпрометувати. «Україна, брати і сестри. Я молюся за вас! Я вірю у вас і вашу ПЕРЕМОГУ! Слава Україні! Героям слава! Успіху і свободи! Володимир Ш..е..р », - написав тоді він.