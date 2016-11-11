У центральному офісі "Інтертелекому" проходять обшуки: вилучається техніка

За даними місцевого видання Думська, в ході обшуку вилучається техніка і документи.

У компанії стверджують, що Служба безпеки запідозрила оператора у сприянні російським спецслужбам. Нібито "Інтертелеком" допомагає ФСБ і ГРУ РФ прослуховувати українських абонентів.

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Як відомо, "Інтертелеком" контролюється Віктором Гушаном, який є бізнесменом придністровської групи Шериф і основним акціонером оператора.

Гендиректор компанії Борис Акулов звернувся до президента України, генерального прокурора та голови СБУ з проханням вплинути на ситуацію.

«Ми запропонували їм необмежений доступ до обладнання мережі та її вузлів моніторингу, але вони відмовилися від того, щоб виконати всі дії без порушення зв'язку і пригрозили в будь-якому випадку відключити обладнання», — наголошується в повідомленні Акулова.

За даними видання, в даний час телефонний зв'язок від "Інтертелекому" є, а ось мобільний інтернет не працює.

Згідно з повідомленням, через відключення цього мобільного оператора виникли проблеми в роботі таксі "Бонд", всі водії якого отримують замовлення через мобільний інтернет від "Інтертелекому".

Варто відзначити, що в той же час в прес-центрі СБУ повідомили, що перекрили несанкціонований канал зв'язку з тимчасово окупованим Кримом, який могли контролювати спецслужби РФ.

"Правоохоронці встановили, що одне з українських підприємств телекомунікаційних послуг передало в користування російським провайдерам частину свого обладнання і мережі у анексованому Криму", - йдеться в повідомленні.