Держкіно заборонило німецький фільм через позитивний образ працівника ФСБ

Державне агентство України з питань кіно заборонило прокат фільму німецького виробництва Tschiller: Off Duty (дослівно - "Відпочивальник: поза службою") через позитивний образ працівника російської Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Читайте такожВ Україні заборонили показувати ще 11 фільмів та серіалів

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на першого заступника голови Держкіно Сергія Неретіна.

«Український закон трактує однозначно. Фільми, де є позитивні (образи - Ред.) працівників російської ФСБ, ми забороняємо без огляду на країну-виробника", - сказав він.

Рішення про заборону на прокат в Україні зазначеного фільму Держкіно ухвалило на засіданні у п'ятницю, 11 листопада.

За сюжетом, головний герой у виконанні відомого німецького актора Тіля Швайгера відправляється до Москви рятувати викрадену торгівцями людьми доньку. Йому там допомагає майор ФСБ, який висвітлений як позитивний герой.

За словами Неретіна, аналіз на відповідність фільму українським законам відбувається за присутності експертів зі спецкомісії Держкіно. Після перегляду стрічки відповідне рішення ухвалюється голосуванням.