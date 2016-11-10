В Україні заборонили ще один серіал

Про це повідомили у прес-службі Держкіно у Facebook.

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"У приміщенні Державного агентства України з питань кіно відбулося засідання Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно щодо телесеріалу "Я дарую тобі щастя" на предмет дотримання вимог законодавства України у сфері кінематографії, а саме на виявлення ознак поширення недостовірної інформації з метою нівелювання законодавчих вимог у сфері кінематографії", - йдеться у повідомленні.

У Держкіно заборону пояснили тим, що серіал не відповідає вимогам закону України "Про кінематографію".

Як повідомляв УНІАН, на українських телеканалах з початку року 90 разів показували заборонені російські фільми.