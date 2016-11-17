У Харкові відбудеться чемпіонат світу з "Козацького двобою"
22:14, 17 листопада 2016Суспільство
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Чемпіонат світу з українського національного виду змішаних бойових мистецтв "Козацький двобій" відбудеться 5-6 грудня в міському Палаці спорту.
У Харкові відбудеться чемпіонат світу з "Козацького двобою" / Міскрада Харкова
Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.
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У змаганнях візьмуть участь близько 500 спортсменів із Австрії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Ірану, Кіпру, Конго, Литви, Молдови, Марокко, Польщі, Румунії, Сербії, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану, України.
Програма складається з формальних технічних комплексів і розділів вільного рукопашного бою: «Однотан», «Тан-двобій», «Забава», «Борня», «Герць».
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