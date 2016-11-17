У Харкові відбудеться чемпіонат світу з "Козацького двобою"

Чемпіонат світу з українського національного виду змішаних бойових мистецтв "Козацький двобій" відбудеться 5-6 грудня в міському Палаці спорту.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради. Читайте такожЧиновник "Харківводоканалу" назвав український прапор ганчіркою – ЗМІ У змаганнях візьмуть участь близько 500 спортсменів із Австрії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Ірану, Кіпру, Конго, Литви, Молдови, Марокко, Польщі, Румунії, Сербії, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану, України. Програма складається з формальних технічних комплексів і розділів вільного рукопашного бою: «Однотан», «Тан-двобій», «Забава», «Борня», «Герць».

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