На Харківщині поліцейський-хабарник заробляв на п'яних автомобілістах (фото)

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Як розповів начальник управління прокуратури області Іван Тарасов, 35-річного поліцейського затримали "на гарячому". Під час отримання 6 тис. грн. неправомірної вигоди.

За ці гроші правоохоронець обіцяв не притягувати до відповідальності автомобіліста, який нібито порушив правила дорожнього руху - їздив за кермом у нетверезому стані

Досудове розслідування проводиться за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Наразі поліцейського затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Першочергові слідчі дії тривають.

Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.