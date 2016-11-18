На Харківщині поліцейський-хабарник заробляв на п'яних автомобілістах (фото)
Прокуратура Харківської області спільно з УСБУ та УВБ нацполіції в області викрили інспектора одного з районних відділів поліції, який вимагав та отримав від громадянина гроші за непритягнення до адміністративної відповідальності.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
Як розповів начальник управління прокуратури області Іван Тарасов, 35-річного поліцейського затримали "на гарячому". Під час отримання 6 тис. грн. неправомірної вигоди.
За ці гроші правоохоронець обіцяв не притягувати до відповідальності автомобіліста, який нібито порушив правила дорожнього руху - їздив за кермом у нетверезому стані
Досудове розслідування проводиться за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
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Наразі поліцейського затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
Першочергові слідчі дії тривають.
Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.