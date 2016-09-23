На Дніпропетровщині затримали чиновника РДА та депутата райради під час одержання $16 тисяч хабара

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

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«За результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій та обшуків задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником голови з земельних питань Дніпропетровської райдержадміністрації Дніпропетровської області та депутатом Дніпровської районної ради, яких 23.09.2016 затримано в порядку ст. 208 КПК України», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що вказані службові особи вимагали та одержали від громадянина неправомірну вигоду у сумі 16 тис. дол. (416 тис. грн) за вирішення питання щодо відведення останньому у власність 16 земельних ділянок загальною площею 80 га, заявили в ГПУ.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

На даний час проводиться комплекс невідкладних процесуальних та слідчих дій, спрямованих на встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення та усіх причетних до вчинення злочину осіб, підкреслили в Генпрокуратурі.