У Дніпропетровській області затримано хакера, який блокував роботу екстреної служби "101"

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що зловмисник за допомогою спеціалізованого телекомунікаційного обладнання, протягом кількох годин спрямовував сторонній телефонний трафік на номер екстреної служби.

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Своїми діями місцевий мешканець перешкоджав роботі диспетчерів Нікопольського підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій, що могло призвести до загрози життю і здоров’ю людей.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи зловмисника співробітники спецслужби вилучили спеціалізоване телекомобладнання та термінали стільникового зв’язку, які використовувались для перенаправлення трафіку. Зловмисник пояснив свої дії бажанням "протестувати" власні можливості з блокування телефонних ліній.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 363-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку) - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Триває досудове слідство.