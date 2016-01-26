У Києві кіберполіція затримала німецького хакера

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Раніше чоловік був оголошений у міжнародний розшук. Його розшукували за скоєння низки потужних кібератак, мета яких - викликати відмову в обслуговуванні об'єктів інформаційної інфраструктури німецьких компаній.

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За припинення таких атак чоловік вимагав понад 1,5 млн євро.

Правоохоронні органи ФРН підозрюють затриманого у вчиненні щонайменше 15 кримінальних правопорушень в 15 магазинах, які продають товари через інтернет. Через дії зловмисника німецьким компаніям було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 2,6 млн євро.

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20 січня у Києві громадянин ФРН був затриманий співробітниками Департаменту кіберполіції разом зі слідчими в рамках виконання запиту правоохоронних органів ФРН. Затримання відбулося з метою арешту та подальшої екстрадицію хакера в Німеччину для притягнення до кримінальної відповідальності.

Суд Києва ухвалив рішення заарештувати хакера на 40 діб.