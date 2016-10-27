До заступниці Гонтаревої прийшли з обшуком, журналіст назвав причину (відео)

Обстановка на місці спокійна, але мешканці підтвердили, що всередині справді є правоохоронці, передає ТСН.

На місце також приїхав наряд патрульної поліції. Кажуть, їх викликали власники будинку, які поскаржилися на незаконний обшук. Згодом з'ясувалося, що слідчі дії у будинку ведуться без порушень, з усіма документами. Причини обшуку не називають.

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За інформацією джерел ТСН, може йтися про можливу причетність Рожкової до банкрутства банку "Михайлівський" та махінації на користь "Платинум-банку". Саме його менеджером Рожкова колись була.

У свою чергу журналіст проекту "Гроші" Олександр Дубінський на своїй сторінці у Facebook назвав причину обшуку - доведення до банкрутства банку "Михайлівський".

Також журналіст повідомив, що обшуки проводяться і в бізнесмена Бориса Кауфмана, який "легалізувався" як власник "Платинум Банку".

Судячи з переліку підозрюваних, продовжив Дубінський, екс-глава правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко, сидячи в СІЗО, "здав всю банду".

"У рішенні суду про проведення обшуку зазначено, що він вступив в злочинну змову зі згаданими Кауфманом і Рожковою, а також - Григорієм Гуртовим і Дмирий Зінковим (обидва - топ-менеджери у "Платинум")", - написав журналіст.

Офіційного коментаря знімальна група чекатиме й від слідчих, і від самої Рожкової.