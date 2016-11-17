У ГПУ пояснили причини припинення слідства проти Януковича і Ко

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо екс-президента Віктора Януковича та низки екс-високопосадовців зупинили, щоб не було підстав закрити ці справи.

Про це розповів начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, пише "Українська правда".

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"У Кримінально-процесуальному кодексі є обмежені терміни слідства – рік з моменту повідомлення про підозру. Якщо слідство не призупиняти, термін закінчиться і справа має бути закрита", - пояснив Горбатюк.

Нагадаємо, ГПУ підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо організації ним викрадення архієпископа Олександра Драбинка, помічника настоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира Сабодана, з метою тиску через нього на митрополита, щоби той відрікся від виконання своїх повноважень.

Пізніше генпрокурор Луценко звернувся до Верховної Ради надати дозвіл на притягнення депутата Вадима Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита Володимира архієпископа Олександра Драбинка.