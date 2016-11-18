В Нацбанк нібито для Гонтаревої невідомі викликали швидку

Про це повідомила прес-служба регулятора в соцмережі Facebook, посилаючись на диспетчера швидкої.

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Невідомі стверджували, що голова НБУ Валерія Гонтарева потребує медичної допомоги, при цьому під час приїзду швидкої вона не скаржилася на самопочуття й проводила робочу нараду.

У прес-службі нагадали, що в Києві не так багато машин швидкої допомоги, і саме в цей час хтось міг реально її потребувати.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в урядовому кварталі щодня проводяться мітинги за участю кількох сотень людей. Зокрема, сьогодні мітингувальники під стінами Національного банку України вимагали повернути курс гривні до долара до рівня 8 грн/дол.