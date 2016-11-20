Нацполіція закликає у всесвітній День пам’яті жертв ДТП вшанувати пам’ять загиблих в аваріях
10:39, 20 листопада 2016Суспільство
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Національна поліція України закликає водіїв сьогодні, у всесвітній День пам’яті жертв ДТП, на знак солідарності та підтримки включити ближнє світло фар на транспортних засобах і, таким чином, вшанувати загиблих в автоаваріях.
Сьогодні відбудуться відбудуться автопробіги, флешмоби, поминальні молебні за загиблими / УНІАН
Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Нацполіції України, в різних містах відбудуться автопробіги, флешмоби, поминальні молебні за загиблими в дорожньо-транспортних пригодах.
У відомстві нагадали, що також за традицією, в цей день водії рухаються із включеним на транспортних засобах ближнім світлом фар, на вшанування пам’яті запалюються свічки.
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Заходи до всесвітнього дня пам’яті жертв ДТП відбуваються щорічно в усьому світі в третю неділю листопада.
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