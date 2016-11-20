Нацполіція закликає у всесвітній День пам’яті жертв ДТП вшанувати пам’ять загиблих в аваріях

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Нацполіції України, в різних містах відбудуться автопробіги, флешмоби, поминальні молебні за загиблими в дорожньо-транспортних пригодах.

У відомстві нагадали, що також за традицією, в цей день водії рухаються із включеним на транспортних засобах ближнім світлом фар, на вшанування пам’яті запалюються свічки.

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Заходи до всесвітнього дня пам’яті жертв ДТП відбуваються щорічно в усьому світі в третю неділю листопада.