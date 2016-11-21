У Луцьку вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
01:49, 21 листопада 2016Суспільство
1205 0
У Луцьку понад 100 осіб спільно помолилися і запалили лампадки в пам’ять про Героїв Небесної Сотні.
фото: volynnews.com
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у центрі міста, на Театральному майдані, біля фотостенду, присвяченого Героям Небесної Сотні та загиблим за єдність України, зібралися представники місцевої влади, військові, волонтери, активісти та небайдужі лучани, щоб вшанувати пам’ять Героїв Євромайдану та відзначити третю його річницю.
Читайте такожГаазький Суд розгляне справу розгону Майдану (відео)
фото: volynnews.com
Священики Волинської єпархії УПЦ КП відслужили панахиду за загиблими, після чого усі присутні поклали лампадки до фотостенду та разом заспівали Державний Гімн України.
Активісти встановити проектор, на якому перехожі могли побачити фото- та відеокадри подій Революції Гідності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter