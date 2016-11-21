У Луцьку вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у центрі міста, на Театральному майдані, біля фотостенду, присвяченого Героям Небесної Сотні та загиблим за єдність України, зібралися представники місцевої влади, військові, волонтери, активісти та небайдужі лучани, щоб вшанувати пам’ять Героїв Євромайдану та відзначити третю його річницю.

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Священики Волинської єпархії УПЦ КП відслужили панахиду за загиблими, після чого усі присутні поклали лампадки до фотостенду та разом заспівали Державний Гімн України.

Активісти встановити проектор, на якому перехожі могли побачити фото- та відеокадри подій Революції Гідності.