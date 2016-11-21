У Києві біля хреста героям Небесної сотні родини загиблих вшановують пам’ять близьких

Як передає кореспондент УНІАН, біля хреста зібралися кілька десятків людей, зокрема, родичі загиблих на Майдані учасників Революції гідності.

Вони прийшли вшанувати пам'ять своїх рідних.

Слід також зазначити, що на вулиці Хрещатик та вулиці Інститутській людей наразі небагато.

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Наразі Хрещатик фактично порожній.

При цьому на вулиці Інститутській напроти Нацбанку проходить мітинг так званих вкладників, які нібито втратили свої заощадження.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначається День гідності та свободи, що був започаткований президентом у 2014 році на вшанування подій Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013-2014 років.

Під час акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року через відмову української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, загинули, за офіційними даними, понад 100 людей. Водночас медики-волонтери заявляли, що під час протистоянь з кінця листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року загинули щонайменше 780 осіб.