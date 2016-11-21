У Києві біля хреста героям Небесної сотні родини загиблих вшановують пам’ять близьких

11:27, 21 листопада 2016
Суспільство
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У центрі Києва біля хреста героям Небесної сотні родини загиблих на Майдані вшановують пам'ять своїх близьких.

На вулиці Хрещатик та вулиці Інститутській людей наразі небагато / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, біля хреста зібралися кілька десятків людей, зокрема, родичі загиблих на Майдані учасників Революції гідності.

Вони прийшли вшанувати пам'ять своїх рідних.

Слід також зазначити, що на вулиці Хрещатик та вулиці Інститутській людей наразі небагато.

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Наразі Хрещатик фактично порожній.

Перші протестувальники на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Перші протестувальники на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
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21 листопада 2013 року люди зібралися на мирну акцію проти згортання євроінтеграції /  © УНІАН
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
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Українців обурило рішення тодішньої влади відмовитися від зближення з ЄС, щоб догодити Росії /  © УНІАН
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Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут''
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" /  © УНІАН
Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут'' проти мирних активістів
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" проти мирних активістів /  © УНІАН
Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут''
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" /  © УНІАН
Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут''
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" /  © УНІАН
© УНІАН
Арсеній Яценюк на Майдані
Арсеній Яценюк на Майдані /  © УНІАН
Юрій Луценко та Віталій Кличко у першу ніч Євромайдану
Юрій Луценко та Віталій Кличко у першу ніч Євромайдану /  © УНІАН
Юрій Луценко під час акції протесту в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Юрій Луценко під час акції протесту в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
© УНІАН
Віталій та Володимир Клички під час першої нічної акції на Майдані
Віталій та Володимир Клички під час першої нічної акції на Майдані /  © УНІАН
© УНІАН
Олег Тягнибок
Олег Тягнибок /  © УНІАН
Люди продовжили збиратися на Майдані 22 листопада 2013 року
Люди продовжили збиратися на Майдані 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Звичайні люди вийшли відстояти свій європейський вибір
Звичайні люди вийшли відстояти свій європейський вибір /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Тодішня влада стягнула величезну кількість правоохоронців на Майдан
Тодішня влада стягнула величезну кількість правоохоронців на Майдан /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Учасники акції протесту ввечері 22 листопада 2013 року
Учасники акції протесту ввечері 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Ані дощ, ані холод не лякали українців
Ані дощ, ані холод не лякали українців /  © УНІАН
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Серед протестувальників було багато молоді /  © УНІАН
До вечора 22 листопада кількість протестувальників продовжувала зростати
До вечора 22 листопада кількість протестувальників продовжувала зростати /  © УНІАН
© УНІАН
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Кількість учасників протесту ввечері 22 листопада вже обчислювалася тисячами /  © УНІАН
Вечір 22 листопада 2013 року на Майдані
Вечір 22 листопада 2013 року на Майдані /  © УНІАН
Пропорційно до кількості мітингувальників збільшувалася й кількість правоохоронців
Пропорційно до кількості мітингувальників збільшувалася й кількість правоохоронців /  © УНІАН
Активісти Євромайдану та правоохоронці
Активісти Євромайдану та правоохоронці /  © УНІАН
Того ж вечора почалися перші серйозні сутички між правоохоронцями та протестувальниками
Того ж вечора почалися перші серйозні сутички між правоохоронцями та протестувальниками /  © УНІАН
Сутички на Майдані 22 листопада 2013 року
Сутички на Майдані 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Правоохоронці проти активістів
Правоохоронці проти активістів /  © УНІАН
Андрій Парубій біля працівників правоохоронних органів під час проведення акції протесту 22 листопада
Андрій Парубій біля працівників правоохоронних органів під час проведення акції протесту 22 листопада /  © УНІАН
Андрій Парубій під час акції протесту 22 листопада
Андрій Парубій під час акції протесту 22 листопада /  © УНІАН
© УНІАН
Трибуна на Майдані
Трибуна на Майдані /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН

При цьому на вулиці Інститутській напроти Нацбанку проходить мітинг так званих вкладників, які нібито втратили свої заощадження.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначається День гідності та свободи, що був започаткований президентом у 2014 році на вшанування подій Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013-2014 років.

Під час акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року через відмову української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, загинули, за офіційними даними, понад 100 людей. Водночас медики-волонтери заявляли, що під час протистоянь з кінця листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року загинули щонайменше 780 осіб.

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