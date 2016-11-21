У Києві вшанували героїв "Небесної сотні" (фоторепортаж, відео)
12:23, 21 листопада 2016Суспільство
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21 листопада 2016 року в Україні відзначається третя річниця початку Революції гідності та свободи, яка також отримала назву Євромайдан.
Вшанування героїв "Небесної сотні" / Фото REUTERS
З нагоди третьої річниці початку Революції гідності в Україні проходять заходи з вшанування пам'яті людей, які загинули, відстоюючи європейський вибір країни.
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Так, у Києві поминальні заходи відбувають на Майдані незалежності біля меморіалу "Небесної сотні".
Зокрема, відбулося покладання квітів до меморіалу та поминальна панахида біля Хреста героїв "Небесної сотні".
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