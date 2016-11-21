На Афоні понад тисяча паломників 22 години молилися на унікальному богослужінні на честь Архангела Михаїла

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", богослужіння почалося напередодні, 20 листопада о 16.00 і тривало з невеликими перервами понад 22 години - до 14.15 сьогоднішнього дня.

Читайте такожПапа Римський Франциск благословив українських військових (фоторепортаж)

Богослужіння в Дохіарі очолив намісник Київського Троїцького Іонинського монастиря єпископ Обухівський Іона. Архідиякон також був з України - отець Олександр Плиска. На богослужінні були присутні понад тисяча паломників з України, Росії, Греції та інших країн.

"Богослужіння відбувалося грецькою мовою. О 16.00 почалося мале повечір'я. Ранкова - о 23.30. Близько трьох годин ночі почалося читання акафісту Архангелам. Після Літургії відбувся хресний хід. Богослужіння закінчилося о 14.15, тривало майже добу", - розповів один з паломників.

Також він зазначив, що у всіх присутніх по відчуттях на душі Великдень.

"Втомлене тіло, ноги, але дух бадьорий - спати не хочеться. Дві години на відпочинок і вже о 16.00 в Дохіарі почнеться велика ктиторська панахида", - розповів паломник, який зараз перебуває в монастирі Дохіар.

*** Дохіар заснований у Х столітті, займає десяте місце в ієрархії монастирів Святої Гори. Монастир налічує близько 40 ченців.

За переданням, Богородиця повідомила одного з послушників обителі про місце, де був захований скарб. Юнак разом трьома ченцями рушив на пошуки скарбів, але ченці, спокусившись багатствами, вирішили повісити на шию послушника камінь і втопити його, а скарб розділити між собою. Але Божа Матір не дала виконати цей план. Архангели Михаїл і Гавриїл дістали юного послушника з води і перенесли його прямо у вівтар церкви. Всі скарби були витрачені на завершення будівництва храму, який присвятили Небесним Силам безплотним. Церква облицьована мармуром і є найбільшим храмом на Афоні. Камінь, який був прив'язаний до шиї юнака, до цих пір зберігається в монастирі Дохіар.

В кінці XIII століття, коли в обителі через посуху майже не було води, заступники монастиря - Архангели Михаїл і Гавриїл з'явилися уві сні ченцю Феодулу і розповіли про джерело біля північної стіни собору. Ченці почали копати в тому місці, на яке вказали Архангели, і з землі вдарило джерело, яке відомо і сьогодні, як "Криниця Архангелів".