На Афоні понад тисяча паломників 22 години молилися на унікальному богослужінні на честь Архангела Михаїла
На Святій Горі Афон, в монастирі Архангелів - Дохіар, який 21 листопада відзначає престольне свято на честь Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних, відбулося святкове богослужіння, яке цього року тривало понад 22 години.
Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", богослужіння почалося напередодні, 20 листопада о 16.00 і тривало з невеликими перервами понад 22 години - до 14.15 сьогоднішнього дня.
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Богослужіння в Дохіарі очолив намісник Київського Троїцького Іонинського монастиря єпископ Обухівський Іона. Архідиякон також був з України - отець Олександр Плиска. На богослужінні були присутні понад тисяча паломників з України, Росії, Греції та інших країн.
"Богослужіння відбувалося грецькою мовою. О 16.00 почалося мале повечір'я. Ранкова - о 23.30. Близько трьох годин ночі почалося читання акафісту Архангелам. Після Літургії відбувся хресний хід. Богослужіння закінчилося о 14.15, тривало майже добу", - розповів один з паломників.
Також він зазначив, що у всіх присутніх по відчуттях на душі Великдень.
"Втомлене тіло, ноги, але дух бадьорий - спати не хочеться. Дві години на відпочинок і вже о 16.00 в Дохіарі почнеться велика ктиторська панахида", - розповів паломник, який зараз перебуває в монастирі Дохіар.
*** Дохіар заснований у Х столітті, займає десяте місце в ієрархії монастирів Святої Гори. Монастир налічує близько 40 ченців.
За переданням, Богородиця повідомила одного з послушників обителі про місце, де був захований скарб. Юнак разом трьома ченцями рушив на пошуки скарбів, але ченці, спокусившись багатствами, вирішили повісити на шию послушника камінь і втопити його, а скарб розділити між собою. Але Божа Матір не дала виконати цей план. Архангели Михаїл і Гавриїл дістали юного послушника з води і перенесли його прямо у вівтар церкви. Всі скарби були витрачені на завершення будівництва храму, який присвятили Небесним Силам безплотним. Церква облицьована мармуром і є найбільшим храмом на Афоні. Камінь, який був прив'язаний до шиї юнака, до цих пір зберігається в монастирі Дохіар.
В кінці XIII століття, коли в обителі через посуху майже не було води, заступники монастиря - Архангели Михаїл і Гавриїл з'явилися уві сні ченцю Феодулу і розповіли про джерело біля північної стіни собору. Ченці почали копати в тому місці, на яке вказали Архангели, і з землі вдарило джерело, яке відомо і сьогодні, як "Криниця Архангелів".