В Україні заборонили ще сім російських серіалів (список)
Держкіно України скасувало державну реєстрацію та анулювало державні посвідчення на 7 російських телесеріалів.
Про це йдеться у повідомленні Держкіно на сторінці у Facebook.
Заборонена трансляція таких серіалів:
1. "Другий шанс", реж. Устюгов В.;
2. "Життя розсудить", реж. Медіа С.;
3. "Зламані долі", реж. Демченко М.;
4. "Мезальянс", реж. Кечаєв І.;
5. "Чужі діти", реж. Лейзеров Ю.;
6. "Шукаю чоловіка", реж. Ігнатов П.;
7. "Я подарую тобі кохання", реж. Кечаєв І.
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Вказані телесеріали були вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року, тому, відповідно до Статті 15-1 Закону України "Про кінематографію", Держкіно заборонило трансляцію фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, але вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року.
Раніше Держкіно прийняло рішення анулювати державне посвідчення на розповсюдження й демонстрування, а також скасувати реєстрацію на серіал "Я дарую тобі щастя ".