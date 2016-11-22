В Україні заборонили ще сім російських серіалів (список)

Про це йдеться у повідомленні Держкіно на сторінці у Facebook.

Заборонена трансляція таких серіалів:

1. "Другий шанс", реж. Устюгов В.;

2. "Життя розсудить", реж. Медіа С.;

3. "Зламані долі", реж. Демченко М.;

4. "Мезальянс", реж. Кечаєв І.;

5. "Чужі діти", реж. Лейзеров Ю.;

6. "Шукаю чоловіка", реж. Ігнатов П.;

7. "Я подарую тобі кохання", реж. Кечаєв І.

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Вказані телесеріали були вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року, тому, відповідно до Статті 15-1 Закону України "Про кінематографію", Держкіно заборонило трансляцію фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, але вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року.

Раніше Держкіно прийняло рішення анулювати державне посвідчення на розповсюдження й демонстрування, а також скасувати реєстрацію на серіал "Я дарую тобі щастя ".