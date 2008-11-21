Нацбанк не радить українцям скуповувати долари

Заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО закликає населення не купувати долари за завищеним курсом. Про це він сказав в ефірі "5 каналу".

"Хотів би звернутися до громадян, щоб не поспішали міняти гривні на долари, тому що девальвація може змінитися ревальвацією", - сказав він.

На думку банкіра, тенденція може змінитися у середині 2009 року.

"Тенденція може змінитися в середині наступного року. Долари зараз ідуть у США, потім почнуть виходити назад, і їх буде дуже багато", - зазначив О.САВЧЕНКО.

Він не назвав якихось курсових орієнтирів на кінець 2008 або на 2009 рік, проте наголосив, що ситуація у валютно-курсовій сфері може налагодитися у разі нормалізації сальдо зовнішньої торгівлі.

"Якщо уряд зможе виправити ситуацію з торговим балансом з мінуса на плюс, якщо ми забезпечимо приплив іноземних інвестицій, то ситуація з курсом буде під контролем", - цитують "Подробности" заступника голови НБУ.

О.САВЧЕНКО назвав основними чинниками, що впливають на курс гривні до долара, ситуацію з торговим балансом, фінансовим рахунком, психологічні очікування населення щодо девальвації або ревальвації, а також дефіцит доларів, що спостерігається останнім часом, у світі.

Як повідомлялося, курс гривні на міжбанківському валютному ринку 20 листопада знизився на 32 копійки до 6,3 гривень за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні, відповідний середньозваженому курсу операцій на міжбанківських торгах, встановлений їм на 21-23 листопада, на 0,52 копійки до 5,9988 гривень за долар.