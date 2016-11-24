Міноборони: В окупованому Криму більше 10 тисяч потенційних "диверсантів" та "шпигунів" України

В окупованому Росією Криму залишаються понад 10 тисяч потенційних так званих «шпигунів», «диверсантів» та «розвідників» від України.

Про це в коментарі УНІАН сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

У відомстві вважають, що російські спецслужби і надалі будуть практикувати начебто виявлення українських «шпигунів».

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«Ми прогнозуємо, що вони і надалі будуть вдаватися до фейкової практики виявлення начебто «шпигунів», тому що на території анексованого Криму на сьогоднішній день залишається близько 10 тис. потенційних «шпигунів», «диверсантів», «розвідників» від України, які колись служили та на сьогоднішній день не мають жодного відношення до військової служби, займається сім’єю, бізнесом, і просто зараз вони опинилися в так званій групі ризику», - заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада у ФСБ РФ заявили про затримання в окупованому Криму чергового українського «шпигуна», який нібито за завданням Міністерства оборони України збирав відомості про діяльність Чорноморського флоту.

«22 листопада Федеральною службою безпеки у місті Севастополі затриманий колишній військовослужбовець штабу Чорноморського флоту капітан 2-го рангу запасу Пархоменко Леонід Сергійович», - йдеться в повідомленні.