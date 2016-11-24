У Міноборони пояснили, як ФСБ шукає "диверсантів" в окупованому Криму

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

«ФСБ Росії знову вдалося до фейкових способів начебто виявлення «шпигунів», «розвідників» та таке інше», - заявив Лисенко.

«ФСБ пішло дуже простим шляхом – вони просто використовують ту базу даних, яка залишилась на території анексованого Криму, йдеться про особові справи колишніх військовослужбовців, які мали відношення до військової служби або у лавах Збройних сил України, або у лавах Чорноморського флоту РФ. Для них це нічого не означає, вони просто їх використовують. Вчергове оголошують колишніх військових «зрадниками», «шпигунами», «диверсантами», - додав Лисенко.

Читайте такожФСБ показала, як затримувала в окупованому Криму "українського шпигуна" (відео)

Раніше у ФСБ Росії заявили про затримання в окупованому Криму чергового українського "шпигуна", який нібито за завданням Міноборони України збирав відомості про діяльність Чорноморського флоту.

«22 листопада Федеральною службою безпеки у місті Севастополі затриманий колишній військовослужбовець штабу Чорноморського флоту капітан 2-го рангу запасу Пархоменко Леонід Сергійович», - йдеться в повідомленні.

Раніше колишніх військовослужбовців Збройних сил України Олександра Баранова та Максима Одинцова затримали українські правоохоронні органи на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом. За інформацією СБУ, Баранов і Одинцов до окупації Криму Росією служили у Військово-морських силах України, однак зрадили присязі і перейшли служити у російську армію. Вони приїхали на КПВВ "Чонгар", щоб за гроші через кур'єра отримати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів.