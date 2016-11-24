ФСБ затримала у Севастополі колишнього російського військового за "шпигунство на користь України" (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФСБ.

«22 листопада Федеральною службою безпеки в місті Севастополі затриманий колишній військовослужбовець штабу Чорноморського флоту капітан другого рангу запасу Пархоменко Леонід Сергійович», - йдеться у повідомленні.

Як заявляють в ФСБ, Пархоменко, «виконуючи завдання Головного управління розвідки Міноборони України, збирав й передавав іноземній спецслужбі відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю».

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Як повідомляв УНІАН, раніше у ФСБ РФ заявляли також про затримання 9 листопада "диверсійної групи Головного управління розвідки Міноборони України" у тимчасово окупованому Севастополі, яка нібито планувала вчинення диверсій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення в Криму.

У Міноборони України назвали цю інформацію черговим фейком російських спецслужб, спрямованим на приховування особистих репресивних дій проти жителів півострова, а також з метою дискредитації України в очах міжнародної спільноти.