На Одещині на ринку "7-й кілометр" правоохоронці вилучили півтори тонни підробленого алкоголю

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, у четвер співробітники прокуратури та обласного Управління захисту економіки Нацполіції провели санкціоновані обшуки на цьому ринку.

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Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 900 пластикових пляшок з контрафактною алкогольною продукцією загальною масою 1,5 тонни.

Одеська місцева прокуратура № 4 (Суворовський район Одеси) здійснює процесуальне керівництво у кримінальній справі за ст. 227 КК України (умисне введення в оборот небезпечної продукції). Слідство триває.