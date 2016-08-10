Єфремов: Я не знайомий з Луценком, його сьогоднішні заяви - тиск на суд

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав, виступаючи в Апеляційному суді м. Києва, який розглядає скаргу на його арешт.

За словами Єфремова, для нього “було відкриттям сьогоднішній виступ Луценка, коли він сказав, що він мене ненавидить”. “У мене немає таких високих почуттів до Юрія Віталійовича, я з ним не знайомий... Коли генпрокурор говорить, що він мене ненавидить, я розумію, як його підлеглі будуть діяти в прокуратурі, виконуючи бажання генпрокурора... Це виходить беззаконня і прямий шлях до тиранії в нашій державі. І коли ця прес-конференція відбувається за дві години до суду — це тиск на суд”, - переконаний він.

При цьому Єфремов вчергове заявив, що не вважає себе винним у висунутих йому обвинуваченнях, і знову запевнив, що не збирається тікати з України, а навпаки має бажання в суді довести свою невинуватість.

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов відкрив двері війни в Україну. «Як генпрокурор не маю права кидатися висловом про підозрюваних або обвинувачених, просто я скажу, що я не маю позитивних ставлень до того чи іншого персонажа. Єфремов – це чи не перший, єдиний за весь мій час роботи фігурант, до якого в мене є різко негативне ставлення», - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Єфремова на 2 місяці без права внесення застави.

Захист екс-«регіонала» оскаржив це рішення.