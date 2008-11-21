Черномирдін вважає перспективним літак Ан-70

Проект створення військово-транспортного літака Ан-70 Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає перспективним.

Про це він повідомив журналістам на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

В.ЧЕРНОМИРДІН повідомив, що стояв біля витоків підписання угоди про спільний випуск цього транспортного літака. «У нас було багато суперечок щодо Ан-70. Дійшли висновку, що потрібна машина», - наголосив посол РФ.

За його словами, у українських авіаконструкторів є багато напрацювань, яких ніхто не має. Те, що роблять українські КБ й російські складальні авіапідприємства потрібно для обох сторін, вказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

«Переконаний, що Ан-70 випускатиметься», - підсумував він.

Довідка УНІАН. Оперативно-тактичний військово-транспортний літак короткого зльоту і посадки Ан-70 Україна і Росія створюють на підставі міжурядових угод від 1993 року і 1999 року. Держзамовниками літака виступають міністерства оборони двох країн. Головний розробник - АНТК імені Антонова (Київ). Виготовлено декілька машин, які пройшли ряд льотних випробувань. Літак у серію ще не запущено.

Останнім часом керівництво ВПС РФ неодноразово заявляло про безперспективність Ан-70, пов`язуючи майбутнє військово-транспортної авіації з Іл-76.