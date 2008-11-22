З піратами боротимуться приватні охоронні підприємства

Проблему з піратським захопленням суден біля узбережжя Сомалі можуть розв`язати приватні охоронні підприємства, які спеціалізуються на охороні об`єктів в гарячих точках, повідомив журналістам голова правління Московського міського відділення Загальноросійського фонду ветеранів і співробітників підрозділів спеціального призначення і спецслужб "Вимпел-Гарант" Валерій Кисельов.

"Є приватні структури, які займаються охороною в гарячих точках. Наприклад, в Іраку 60 тисяч охоронців мають позитивний досвід забезпечення безпеки нафтових об`єктів. Там є також багато й наших фахівців, які можуть виїздити до цього району і там працювати, на комерційній основі", - сказав Кисельов.

"Незабаром ці підрозділи з`являться, ви про них почуєте", - додав Кисельов, не навівши, втім, подробиць.

РІА “Новости”