У Харкові на майдані Свободи запалили свічки

Сьогодні на Харківщині відбулися урочисті заходи, присвячені вшануванню пам`яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, представники влади та громадськості поклали квіти до Меморіалу пам’яті жертв Голодомору, який напередодні було відкрито в Дергачівському районі, неподалік Харкова, за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Після покладання квітів до Хреста пам’яті у Молодіжному парку учасники церемонії скорботною ходою пройшли до майдану Свободи в центрі міста, де взяли участь у загальнонаціональній акції «Запали свічку».

Після перегляду прямої трансляцію виступу Президента України з Михайлівської площі в Києві, було оголошено загальнонаціональну Хвилину мовчання.

Учасники акції запалили свічки на вшанування пам`яті про загиблих в роки Голодомору, а потім виклали на бруківці майдану Свободи символічний хрест із лампадок

Довідка УНІАН. У колишній столичній Харківській області, до якої входили частини Полтавської, Сумської, Київської та Луганської областей, і яка зазнала найбільше людських втрат, в 1932 – 1933 роках, за деякими даними, від голоду померло понад 2 мільйона людей, значна частина з яких – діти.