Журналісти з'ясували, що сталося з "йолкою" часів Євромайдану
Свого часу новорічна ялинка, яку в народі назвали "йолка", стала символом Революції гідності, однак про її подальшу долю відомо зовсім небагато.
За повідомленням деяких чиновників з КМДА, "йолку" здали на металобрухт, щоправда, офіційно про долю символа Євромайдану ніхто заявити не може, передає 24 канал.
"Частину ялинки розібрали на барикади, а частину демонтували. Спробуйте запитати у тих, хто тоді був при владі", – зазначив заступник директора КП "Благоустрій" Андрій Андрєєв.
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За словами екс-очільника КМДА Володимира Бондаренка, від неї залишилася лише частина металевого каркасу, яка тоді перебувала на балансі "Київзеленбуду".
Він також додав, що цей каркас досі може залишатися там.
Однак, у "Київзеленбуді" журналістів офіційно запевнили, що тієї знаменитої ялинки на балансі у них ніколи не було. А один з керівників департаментів зізнався, що "йолку" віддали на металобрухт.
Нагадаємо, у 2013 році четвертий президент України Віктор Янукович забув, як державною мовою називається хвойне дерево, яким українці прикрашають будинки в новорічні свята.