Журналісти з'ясували, що сталося з "йолкою" часів Євромайдану

За повідомленням деяких чиновників з КМДА, "йолку" здали на металобрухт, щоправда, офіційно про долю символа Євромайдану ніхто заявити не може, передає 24 канал.

"Частину ялинки розібрали на барикади, а частину демонтували. Спробуйте запитати у тих, хто тоді був при владі", – зазначив заступник директора КП "Благоустрій" Андрій Андрєєв.

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За словами екс-очільника КМДА Володимира Бондаренка, від неї залишилася лише частина металевого каркасу, яка тоді перебувала на балансі "Київзеленбуду".

Він також додав, що цей каркас досі може залишатися там.

Однак, у "Київзеленбуді" журналістів офіційно запевнили, що тієї знаменитої ялинки на балансі у них ніколи не було. А один з керівників департаментів зізнався, що "йолку" віддали на металобрухт.

Нагадаємо, у 2013 році четвертий президент України Віктор Янукович забув, як державною мовою називається хвойне дерево, яким українці прикрашають будинки в новорічні свята.