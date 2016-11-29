В Україні завтра завершується осінній призов – Міноборони
11:41, 29 листопада 2016Суспільство
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В Україні завтра завершується осінній призов, в ході якого призвано вже близько 14 тис. осіб до Збройних сил та інших військових формувань
Насьогодні призвано до ЗСУ вже близько 14 тис. осіб / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.
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«Завтра завершується призов громадян України на строкову військову службу осені 2016 року, в ході якого до ЗСУ та інших військових формувань було призвано близько 14 тис. осіб, до лав українського війська вже зараховано близько 8 тис. осіб молодого поповнення, які проходитимуть військову службу у військових частинах та підрозділах, розташованих поза межами району проведення АТО», - сказала вона.
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