В Україні розпочався осінній призов строковиків: лави ЗСУ поповнять майже 8 тисяч чоловік
Начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко заявив, що сьогодні в Україні розпочався осінній призов на строкову військову службу.
Про це Муженко повідомив у соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні розпочато призов громадян України на строкову військову службу. У Збройні сили України буде призвано 7 тисяч 908 чоловік", - наголосив начальник Генштабу ЗСУ.
"Бойовий досвід останніх років свідчить, що змішана система комплектування Збройних сил є найбільш оптимальною для України в сучасних умовах. Деякі країни НАТО також повертаються до такої системи комплектування у зв’язку з існуючими воєнними загрозами і агресією, що демонструє Росія", - додав він.
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Також Муженко повідомив, що солдатів строкової служби не залучатимуть до виконання завдань в зоні проведення Антитерористичної операції. "За умови якісної підготовки солдат-строковиків ми створимо відповідний ресурс для поповнення Збройних сил військовослужбовцями-контрактниками і резервістами", - зауважив він.
Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким для проходження строкової військової служби у жовтні-листопаді буде відправлено 13,9 тис. осіб. З них до Збройних Сил України буде направлено 7 тис. 908 осіб; Національної гвардії України - 5 тис. осіб; Державної спеціальної служби транспорту – 1 тис. осіб.