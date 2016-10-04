В Україні розпочався осінній призов строковиків: лави ЗСУ поповнять майже 8 тисяч чоловік

Про це Муженко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні розпочато призов громадян України на строкову військову службу. У Збройні сили України буде призвано 7 тисяч 908 чоловік", - наголосив начальник Генштабу ЗСУ.

"Бойовий досвід останніх років свідчить, що змішана система комплектування Збройних сил є найбільш оптимальною для України в сучасних умовах. Деякі країни НАТО також повертаються до такої системи комплектування у зв’язку з існуючими воєнними загрозами і агресією, що демонструє Росія", - додав він.

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Також Муженко повідомив, що солдатів строкової служби не залучатимуть до виконання завдань в зоні проведення Антитерористичної операції. "За умови якісної підготовки солдат-строковиків ми створимо відповідний ресурс для поповнення Збройних сил військовослужбовцями-контрактниками і резервістами", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким для проходження строкової військової служби у жовтні-листопаді буде відправлено 13,9 тис. осіб. З них до Збройних Сил України буде направлено 7 тис. 908 осіб; Національної гвардії України - 5 тис. осіб; Державної спеціальної служби транспорту – 1 тис. осіб.