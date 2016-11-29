Львів'ян просять приносити теплі речі до пунктів обігріву бездомних

Пункт обігріву відкрили на вулиці Кирилівській, 3а. За потреби пункти обігріву розмістять і на вул. Личаківській, 56 та Тихій, 5, повідомляє прес-служба ЛМР.

Наразі у Центрі збільшилась кількість відвідувачів - на сьогодні там перебуває більше 50 осіб. Відтак, усі, кому це потрібно, можуть звертатись у пункт денного обігріву і у відділення нічного перебування безпритульних.

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Як розповів в.о. директора Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян Олександр Бородін, вдень тут на ІІ поверсі діє пункт денного обігріву, куди усі, хто цього потребує, можуть прийти погрітися і попити гарячого чаю. Відділення нічного перебування для безпритульних громадян, в якому особи можуть переночувати, отримати теплий одяг, санітарно-гігієнічні послуги, а також першу медичну допомогу, працює щоденно, з 20:00 до 08:00 год.

Якщо температура повітря знизиться до -10, то додатково, спільно з регіональним центром соціальної адаптації, відкриють пункт обігріву на і вул. Личаківській, 56 (у приміщенні Центру). Також, за необхідності, працюватиме пункт обігріву і на вул. Тихій, 5 (приміщення ЛКП «Княже місто»).

Також небайдужих мешканців просять допомогти: хто має змогу, може приносити у Центр теплий одяг і взуття, адже цих речей не вистачає.