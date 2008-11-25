Нацбанк планує випускати депозитні сертифікати для фізичних осіб
"Тоді вже ви точно не прогорите..."
Національний банк України планує випускати депозитні сертифікати для фізичних осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер» голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.
«Ви зможете приносити свої гроші в Національний банк на один, два, три, п`ять років і тоді вже точно ви не прогорите», – сказав В.СТЕЛЬМАХ.
Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ заявив, що відплив грошових коштів з банківських депозитних рахунків у жовтні 2008 р. становив 16,9 млрд. грн.
За його словами, загалом на банківських депозитних рахунках на 21 жовтня 2008 р. було 321,5 млрд. грн. «Це депозити населення та суб`єктів господарювання», - зазначив він.
В.ЛИТВИЦЬКИЙ пов`язав тенденцію відпливу коштів з панікою на фінансовому ринку.