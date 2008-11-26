Готівковий курс долара в комерційних банках Києва

Офіційний курс долара США підвищився на 31 копійку – до 6,60 грн. Наявний курс купівлі долара сьогодні в комерційних банках Києва зафіксований у середньому на рівні 6,60 грн./дол., продажу – 6,70 грн./дол.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлені такі курси гривні до долара:

«Укргазбанк»: купівля – 6,52 грн./дол., продаж – 6,70 грн./дол.;

«Укрсоцбанк»: купівля – 6,60 грн./дол., продаж – 6,70 грн./дол.;

«ПриватБанк»: купівля – 6,65 грн./дол., продаж – 6,708 грн./дол.

В Ощадбанку курс купівлі долара склав 6,65 грн./дол., продажу – 6,7087 грн./дол., в «Укрексімбанку» – 6,65 грн./дол. і 6,7087 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, учора, 25 листопада, Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 6,29 грн. за долар, знизивши його на 1,9%, порівняно з курсом на 24 листопада (6,17 грн./дол.).

Нагадаємо, з 28 листопада набуває чинності постанова НБУ про прив`язку офіційного курсу гривні по відношенню до долара до курсу на міжбанківському ринку.

У вівторок, 25 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США закрилися зростанням котирувань – 6,71/6,75 грн.