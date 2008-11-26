У Києві на будівництві метро загинули двоє робітників

У Києві під час будівництва правого перегінного тунелю метро між станціями «Либідська» та «Деміївська» загинуло двоє робітників.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду, трагедія сталася 25 листопада близько 23.30. Під час проведення робіт з проходки тунелю механізованим комплексом «WIRT» раптово стався викид водонасиченого ґрунту. В результаті обидва працівники ВАТ «Київметробуд» загинули.

Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Київській області та м. Києву створено комісію з розслідування цього нещасного випадку зі смертельним наслідком.

Причини та обставини наразі з’ясовує комісія на чолі з начальником інспекції у гірничодобувній промисловості та з нагляду за охороною праці Володимиром НЕПАПИШЕВИМ.

Загалом, за даними Держгірпромнагляду, цього року сталося 4 нещасних випадки при проведенні будівельних робіт в метрополітені, в результаті чого загинуло 5 осіб. Троє загинуло в результаті обвалу грунту.