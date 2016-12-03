У Києві відкрився оновлений ЦУМ (фоторепортаж)

Площі, які ще не здали в оренду, використали для різноманітних експозицій. Так, на першому поверсі розмістилася виставка робіт українських ювелірів, на третьому - виставка про історію української моди 1940-1980-х років, на п'ятому поверсі діє виставка керамістів з різних куточків країни. На мінус першому поверсі можна ознайомитися з фотовиставкою про реконструкцію ЦУМу з 2014 до 2016 року.

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Планується, що ЦУМ стане одним з ключових торговельних об'єктів Києва, як знакові універмаги Берліна, Лондона і Парижа. У ньому буде близько 2 тисяч робочих місць.