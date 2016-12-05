В Україні провели випробування потужного мультикоптера (відео)
07:56, 05 грудня 2016Суспільство
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В Україні випробували потужний мультикоптер вантажопідйомністю до 30 кг.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Касьянов.
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"І ще трохи відео з випробувань потужного мультикоптера вантажопідйомністю до 30 кг. Сьогодні взята вага 12 кг, не враховуючи палива. Перевірялася працездатність всіх систем, налаштування автопілота, аварійні режими", - розповів він.
Касьянов повідомив, що виконали 4 польоти тривалістю 10-20 хвилин кожен.
"Поступово йдемо до наміченої мети - вантажопідйомність 50 кг, дальність не менше 200 км, польотний час не менше 2,5 годин", - зазначив волонтер.
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