Україна провела випробування нової точної ракети (відео)
13:07, 16 листопада 2016Війна
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Радник президента України Юрій Бірюков опублікував відео випробувань нової точної української ракети.
Бірюков опублікував відео випробувань нової точної ракети / Скриншот
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідні відеозаписи.
"Все добре, ми вміємо робити ракети", прокоментував випробування радник Порошенка.
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Нагадаємо, в кінці серпня на Одещині провели тестування ракети "Вільха" українського виробництва.
Навесні цього року ракета українського виробництва пройшла успішне вогневе випробування. У січні президент України Петро Порошенко заявив про реалізацію кількох стратегічно важливих для країни проектів - сучасного ракетного комплексу "Вільха", а також крилатої ракети на основі технічних рішень проекту "Нептун".
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