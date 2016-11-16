Україна провела випробування нової точної ракети (відео)

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідні відеозаписи.

"Все добре, ми вміємо робити ракети", прокоментував випробування радник Порошенка.

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Нагадаємо, в кінці серпня на Одещині провели тестування ракети "Вільха" українського виробництва.

Навесні цього року ракета українського виробництва пройшла успішне вогневе випробування. У січні президент України Петро Порошенко заявив про реалізацію кількох стратегічно важливих для країни проектів - сучасного ракетного комплексу "Вільха", а також крилатої ракети на основі технічних рішень проекту "Нептун".