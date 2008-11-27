Fitch видав прогноз зниження ВВП в Україні

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує падіння зростання ВВП в Україні за підсумками 2009 року на рівні "мінус" 3,5% (номінальний ВВП 148,7 млрд. дол.), за підсумками 2008 року зростання ВВП становитиме 4,5% (168,5 млрд. дол.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор у суверенній аналітичній групі Fitch Ендрю КОХУН у ході конференції рейтингового агентства Fitch Ratings «Україна в умовах світової фінансової кризи».

Крім того, Fitch прогнозує середньорічний рівень інфляції в 2008 році на рівні 25%, у 2009 – 17,5%.

Середній курс гривні по відношенню до американського долара в 2008 році буде на рівні 5,5 грн./дол., у 2009 році - 7,3 грн./дол.

Держборг України прогнозується на рівні 13,1% ВВП у 2008 році, в 2009 – 28,5% ВВП.

Дефіцит бюджету в 2008 році очікується на рівні 1%, у 2009 прогнозується бездефіцитний бюджет.

За прогнозами Fitch, сальдо поточного рахунку платіжного балансу України в 2008 році буде на рівні -7% від ВВП, у 2009 році -3% від ВВП. Зовнішній борг країни за підсумками поточного року прогнозується на рівні 67,3% ВВП, у 2009 – 84,6%.

Fitch прогнозує, що рівень золотовалютних резервів України за підсумками 2008 року становитиме 38,4 млрд. дол., у 2009 році – 36,4 млрд. дол.

Довідка УНІАН. У липні Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5 до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2 до 21,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП – 5,5%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.