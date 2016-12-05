У Французькій Гвіані відбувся успішний запуск ракети-носія з українським двигуном (відео)

У понеділок, 5 грудня 2016 року о 15:51 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу "Вега" з турецьким розвідувальним супутником Gokturk-1.

Як повідомляє прес-служба Державного космічного агентства України, ракета-носій «Вега» розроблена Європейським космічним агентством (ESA) спільно з Італійським космічним агентством (ASI). Читайте такожРакета-носій "Союз-ФГ" з новим екіпажем МКС успішно стартувала з "Байконура" (фото, відео) Маршовий двигун РД-843 для 4-го ступеня ракети-носія розроблений Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля та виготовлений Державним підприємством «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова». Зазначений пуск був восьмим в рамках програми «Вега» та другим у 2016 році.

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