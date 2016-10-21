Модуль "Schiaparelli" розбився при здійсненні посадки на Марс

Про це повідомляє Європейське космічне агентство, пише slon.ru.

Припускається, що модуль впав на швидкості близько 300 кілометрів на годину. Існує також ймовірність, що Schiaparelli постраждав через вибух палива. Остаточна причина того, що сталося, буде встановлена ​​після експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня модуль Schiaparelli місії ExoMars здійснив посадку на Марс. Вхід в атмосферу і спуск Schiaparelli проходив у штатному режимі. Втім пізніше апарат втратив зв'язок з Землею під час посадки на поверхню планети.

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Фахівці Європейського космічного агентства (ESA) отримали радіосигнал з телеметрією від спускового модуля Schiaparelli. Зв'язок перервався під час посадки апарату на поверхню планети.