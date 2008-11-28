Стан небанківських фінансових установ погіршується

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг прогнозує погіршення фінансового стану небанківських фінустанов.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції голова Держфінпослуг Валерій АЛЬОШИН зазначив, що, попри відсутність прямого впливу світової фінансової кризи на діяльність небанківських фінустанов, вони відчувають кризу банківського сектору та реального сектору економіки.

«Небанківські фінустанови України не перебувають в епіцентрі і не детонують кризу. Вона виявляється через інші ринки», - зазначив В.АЛЬОШИН.

Зокрема, він повідомив, що пов`язане з кризою зниження платоспроможності населення призведе до зниження динаміки продажу у страхуванні. Також на обсяг продажу страхових продуктів може негативно вплинути зниження довіри не тільки до банків, а й до всіх представників фінансового сектору.

«Без відновлення довіри до банків не можна говорити про корекцію поведінки споживачів небанківських фінустанов», - сказав В.АЛЬОШИН.

На його думку, кредитні спілки, як і банки, можуть зіткнутися з проблемою відпливу депозитів.

Також В.АЛЬОШИН сказав що клієнтами КС були громадяни, яким, по суті, не вдалося взяти кредит у банківських установах, оскільки з тих чи інших причин не могли виконати вимоги, які висуває банк. Саме ця категорія населення більшою мірою схильна до впливу кризи, що, своєю чергою, може наприкінці поточного року та в першому кварталі 2009 року зумовити збільшення кількості неповернення кредитів у КС.

Крім того, за його словами, проблеми в будівельній галузі можуть призвести до погіршення показників діяльності фінансових компаній. Зменшується приплив депозитів і в систему недержавних пенсійних фондів (НПФ).

Водночас В.АЛЬОШИН наголосив, що наразі спостерігається тільки зменшення темпів розвитку ринків, водночас зростання досі існує.

«Ми зараз спостерігаємо за окремими ринками скорочення темпів приросту основних показників, але поки ми говоримо тільки про зниження темпів», - сказав голова Держфінпослуг.

Довідка УНІАН. За даними Держфінпослуг, на 30 вересня в Державний реєстр фінансових установ внесено інформацію про 1 999 небанківських фінустанов (+92 з початку року), з них: кредитні спілки - 864, страхові компанії - 475, ломбарди - 312, фінансові компанії - 192, недержавні пенсійні фонди - 104, адміністратори НПФ - 49, довірчі товариства - 2, інші фінустанови - 1.