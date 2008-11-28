Фондові торги в Європі закінчилися зростанням індексів

Фондові торги в Європі закінчилися 28 листопада 2008 р. зростанням більшості провідних індексів на тлі зниження цін на нафту. При цьому загальноєвропейський індекс "блакитних фішок" FTSEurofirst 300 показав зростання п`ятий день поспіль, закінчивши тиждень в плюсі на 12,8%. Позитивну динаміку забезпечили сьогодні акції авіаперевізників і фармацевтичних компаній. Авіакомпаніям допомогла ситуація на нафтовому ринку: зокрема, ціни на січневі ф`ючерси нафти Light Sweet протягом торгів у Нью-Йорку знижувалися до 51,12 дол./бар. (-3,32 дол.). Уже після закриття європейського фондового ринку ф`ючерси нафти Light Sweet торгувалися по 51,46 дол./бар. (-2,98 дол.).

Акції британського авіаперевізника British Airways Plc. подорожчали на 5,8%, найбільшій в Європі авіакомпанії Air FRANCE-KLM - на 3,8%. У плюсі на 8,4% закрилися папери провідного перевізника Іспанії Espana SA. У фармацевтичному секторі впевнену динаміку продемонстрували папери швейцарської Novartis (+4,4%) і британської GlaxoSmithKline (+5%).

Тим часом ринок тягли вниз акції в енергетичному, автомобільному і мікроелектронному секторах. Зокрема, котирування акцій французької нафтової компанії Total спустилися на 2,6%, котирування британської BP - на 3,5%. Акції німецького автомобілебудівного концерну Volkswagen (VW) подешевшали на 5%, папери Porsche впали на 6,8%. Напередодні аналітики Citigroup висловили думку, що тактика Porsche з фінансування купівлі опціонів "колл" на акції VW за рахунок виконання відповідних опціонів "пут" може привести до ризику втрат, якщо котирування VW наблизяться до 242 євро/акція. Акції VW коштували сьогодні 280,33 євро.

Папери швейцарського виробника напівпровідників STMicroelectronics втратили у вартості 5,1%, після того, як компанія знизила прогноз квартальної виручки. Акції німецької Infineon Technologies на цьому фоні подешевшали на 4,2%.

За підсумками торгів 28 листопада 2008 р.:

- британський індекс FTSE 100 піднявся на 61,91 пункта (+1,46%) - до 4288,01;

- німецький DAX - на 4,17 пункта (+0,09%), до 4669,44;

- французький CAC 40 зріс на 12,29 пункта (+0,38%), закрившись на позначці 3262,68;

- швейцарський SMI додав 175,80 пункта (+3,12%) і склав 5816,60;

- амстердамський AEX опустився на 0,71 пункта (-0,28%) і закрився на 252,55;

- загальноєвропейський індекс FTSEEurofirst піднявся за підсумками торгів на 5,77 пункта (+0,68%) і склав 858,15 пункта.

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