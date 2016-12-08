У НАБУ розповіли, де ховається суддя-"баночник" Чаус
У НАБУ повідомили, що Чаус знаходиться в Криму.
У Національному антикорупційному бюро розповіли про місце перебування оголошеного у міжнародний розшук суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. Про це йдеться на сторінці НАБУ у Twitter.
Згідно із повідомленням відомства, Чаус переховується на території окупованого Криму.
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"Суддя Чаус переховується у Криму", - йдеться у повідомленні.
Суддя Чаус переховується у Криму #САП#НАБУ— NAB Ukraine (@nab_ukr) 8 декабря 2016 г.
Нагадаємо, 14 листопада суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса з сьогоднішнього дня оголосили в міжнародний розшук.
Чауса підозрюють у злочины за ч.4. ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
В повідомленні зазначається, якщо провину підозрюваного буде доведено у суді, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Як повідомлялося, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. США (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 12 вересня суддю Чауса оголошено у національний розшук. Адвокат судді Чауса надав медичну довідку про те, що суддя перебуває в одній із медичних установ Криму.