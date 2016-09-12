САП звернеться щодо розшуку судді-баночника Чауса в Інтерпол

Спеціальна антикорупційна прокуратура зробить запит в Інтерпол з приводу біглого судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса. Про це заявив заступник голови САП Володимир Кривенко, передає "112 Україна".

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"Ми починаємо процедуру звернення (в Інтерпол - ред.), 2-3 тижні, щодо спеціального досудового розслідування за відсутності особи (Чауса - ред.), з метою забезпечення накладення арешту на його майно і можливої спеціальної конфіскації майна. Точне місцезнаходження Чауса на даний момент нам невідоме", - сказав Кривенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України на засіданні 6 вересня дала згоду на затримання і арешт Чауса, підозрюваного в отриманні 150 тисяч доларів хабара.

9 серпня НАБУ заявило про викриття судді Дніпровського районного суду Києва під час отримання хабара в розмірі 150 тис. дол. (близько 3,7 млн грн). Пізніше стало відомо, що затриманим виявився скандально відомий з ведення в суді ряду гучних справ суддя Чаус. Однак заарештувати суддю-хабарника тоді не вдалося через суддівський імунітет.

Перед засіданням Ради 6 вересня комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту дати згоду на арешт судді Чауса. У той же час керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час засідання цього комітету заявив, що Чаус зараз вже знаходиться на території окупованого Криму.

При цьому українцям це гучна справа швидше запам'яталося оригінальним способом зберігання грошей – у звичайних скляних банках в городі.