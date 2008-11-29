"Нафтогаз України" погасив частину боргу за газ

Станом на 13.00 28 листопада НАК «Нафтогаз України» змогла придбати і переказати на рахунки компанії RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) близько 100 млн. дол. з 500 млн. дол., обіцяних до переказу до 1 грудня 2008 року. Про це пише тижневик «Дзеркало тижня».

Нагадаємо, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив «Газпрому» стягнути з України 2,4 млрд. дол. боргу за газ. Погашення боргів стало однією з умов меморандуму про перехід на прямі поставки газу і поступовий, упродовж трьох років, перехід на ринкове ціноутворення для України.

25 листопада ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» домовилися, що до 1 грудня «Нафтогаз» погасить борг за газ, поставлений у вересні, і частину боргу за жовтень, після чого сторони зможуть продовжити переговори про реалізацію жовтневого меморандуму.

26 листопада перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО уточнив, що до кінця тижня «Нафтогаз» планує виплатити борг за вересень в сумі 380 млн. дол. і почати виплачувати борг за жовтень.

26 листопада в Кабінеті міністрів голова правління «Нафтогаза» Олег ДУБИНА заявив, що компанія не може придбати валюту для погашення боргу за газ.