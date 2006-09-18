В Одесі з 1 жовтня на 78% зросте квартплата

З 1 жовтня плата за квартиру в Одесі зросте на 78% і - залежно від розміру площі - може досягти 500 грн. за місяць. Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні виконкому міськради, передає кореспондент УНІАН.

Як зазначила начальник міськуправління економіки, інвестиційної політики і зовнішньоекономічної діяльності Ольга САДОВСЬКА, «тарифи на опалювання і гаряче водопостачання, ухвалені в травні, забезпечували на той момент 100-процентну компенсацію витрат теплопостачальних підприємств. З 1 липня ціна на природний газ підвищилася практично вдвічі - з 306 грн. до 686 грн. за 1 тис. куб. м із урахуванням ПДВ. У результаті існуючі тарифи покривають витрати підприємств всього на 61-70%».

Шукаючи вихід із ситуації, що створилася, члени виконкому вирішили збільшити тарифи з теплопостачання і гарячої води для населення від 31 до 109%. Одеська ТЕЦ, яка обслуговує третину населення міста, стягуватиме 5,8 грн. за кв. м площі в опалювальний період. Таким чином, як зазначалося на засіданні виконкому, оплата послуг для сім`ї з 3 осіб за квартиру площею 40 кв. м становитиме в сукупності 322 –339 грн. на міс. Для сім`ї з 4 осіб, які проживають в 60 кв. м – 458-482 грн. на місяць.

Розмір тарифів залежатиме від теплопостачальних організацій. Максимальний тариф на гарячу воду, наприклад, для будинків ВАТ «Одесхолодмаш», становитиме на місяць 39 грн. за кубометр води на одну особу, а мінімальний – 24 грн. Максимальний тариф на опалювання (наприклад, для чотирьох будинків Одеської залізниці, що підключені до міської котельної) - 9 грн. за кв. м площі в опалювальний період. Мінімальний - від теплопостачальних організацій КП «Одесатеплоенерго» і «Одесатеплокомуненерго» – 4 грн.

За словами О.САДОВСЬКОЇ, «до сьогодні в Одесі тарифи на утримання квартир були найнижчими в Україні. Після підвищення тарифи також залишаться одними з найнижчих».

Головуючий на засіданні виконкому Едуард ГУРВІЦ наголосив, що «за п`ять місяців, що минули після підвищення цін на газ, з бюджету міста виділено 50 млн. грн. на компенсацію тепловикам». Така ситуація, підкреслив мер, надалі неприйнятна для міста: якщо тарифи залишаться на колишньому рівні, «з міськбюджета потрібно буде виділити дотацію на компенсацію різниці тарифів для 3 теплопостачальних підприємств у розмірі 35,2 млн. грн.»

Міський голова зауважив, що «підвищення тарифів - це болюче питання, ми з великим небажанням розглядаємо його сьогодні і ухвалюємо таке рішення. Ці не політика міста, а наслідок політики держави». Він додав, що деякі одесити мають право на субсидії, і запропонував городянам «обов`язково звертатися за ними».