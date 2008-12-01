Аварія пасажирського мікроавтобуса: є загиблий і поранені

У неділю о 7.15 у Кіровську Луганської області водій маршрутного мікроавтобуса на заокругленні дороги не впорався з керуванням, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП загинув один з пасажирів. Ще двоє пасажирів отримали травми. Всього в автобусі, окрім водія, перебувало семеро осіб.