Аварія пасажирського мікроавтобуса: є загиблий і поранені

11:40, 01 грудня 2008
Суспільство
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Трагедія у Луганській області

У неділю о 7.15 у Кіровську Луганської області водій маршрутного мікроавтобуса на заокругленні дороги не впорався з керуванням, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП загинув один з пасажирів. Ще двоє пасажирів отримали травми. Всього в автобусі, окрім водія, перебувало семеро осіб.

 

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