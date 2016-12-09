ФСБшники не пройшли повз будинок з табличкою "Вулиця Героїв Небесної сотні", в Криму затримали ще одного активіста

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на дружину Балуха.

За її словами, обшуки проводилися впродовж 4-х годин у помешканнях активіста і його матері. Після обшуків Балуха затримали. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де мешкає Балух, виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

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Сьогодні мав відбутися суд із обрання запобіжного заходу стосовно активіста. На даний момент відомо, що Балух перебуває в Роздольненському ІТТ.

Балух відомий своєю проукраїнською позицією. Раніше Кримська правозахисна група повідомляла, що в помешканнях Балуха і його родичів співробітники поліції провели два обшуки. Перший обшук відбувся у квітні 2015 року. Під час першого обшуку з даху його будинку знімали український прапор. Після проведення другого обшуку українця звинуватили в образі співробітника поліції й засудили до 320 годин обов'язкових робіт.

29 листопада 2016 року він розмістив на стіні свого будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18», після чого до нього додому прийшов голова сільської ради Віталій Степанюк з погрозами звернутися в поліцію.