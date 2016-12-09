Правозахисники: в Алеппо зникли кілька сотень людей, які перейшли з районів повстанців до Асада
В Алеппо зникли кілька сотень людей, які перейшли з підконтрольних повстанцям районів у частину міста, відвойовану сирійською армією, повідомляють у комітеті ООН з прав людини.
Також надходять повідомлення про те, що повстанці стріляють по мирних жителях, які намагаються покинути зону боїв, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Як ідеться в заяві представника комітету ООН Руперта Колвілля, у контрольованих повстанцями районах залишаються близько 100 тисяч мирних жителів. Ще 30 тисячам, як вважають у комітеті, вдалося втекти на підконтрольну силам Башара Асада територію.
Урядові війська шукають серед біженців агентів опозиції. В комітет з прав людини надходили повідомлення про те, що солдати Асада відокремлюють від груп біженців деяких чоловіків і, можливо, піддають їх тортурам, заявляє Колвілл.
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Деякі з цих людей, як повідомляється, пропали без вісті. Говорячи про це, Колвілл посилається на свідчення їх сімей і обмовляється, що "в настільки швидко мінливій та небезпечній ситуації факти встановити нелегко".
"Враховуючи минулі випадки необґрунтованого затримання, тортур і викрадень людей сирійським урядом, ми, зрозуміло, стурбовані долею цих чоловіків", - ідеться в заяві.
Викраданнями займається і озброєна опозиція, заявляє ООН.
"За останні два тижні "Фатах аш-Шам" (раніше відомий як "Фронт ан-Нусра") та "Батальйон Абу Амара", за повідомленнями, викрали і вбили невідоме число мирних жителів, які зажадали, щоб збройні угруповання покинули їх райони, щоб зберегти життя іншим мирним жителям", - пише представник комітету ООН.
За інформацією комітету ООН, угруповання зажадали від населення, щоб їм повідомляли про всіх, хто намагається бігти, а також передали їм імена всіх, хто відкрито виступав проти присутності збройних повстанців у займаних ними районах.
Також в ООН кажуть, що повстанці стріляли по мирних жителях, які втекли з гуманітарних коридорів в районі Бустан аль-Каср в кінці листопада.
Як повідомляв УНІАН, за останні 26 днів у східних районах Алеппо, які залишаються в облозі, загинули понад 800 осіб, і ще близько 3-3,5 тисяч осіб отримали поранення.
Президент Сирії заявив, що встановлення повного контролю над Алеппо не буде означати кінця війни в Сирії.